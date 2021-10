Le PSG optimiste sur le retour de Neymar pour le choc face à l'OM

Selon les informations de RMC Sport, le PSG se montre "optimiste" sur le retour de Neymar pour le choc sur le terrain de l'OM, dimanche (20h45, 11e journée de Ligue 1).

Neymar sur la pelouse du Vélodrome dimanche? Selon les informations de RMC Sport, le club est "optimiste" concernant un retour de Neymar pour le choc contre l'OM (20h45, 11e journée de Ligue 1). Mais la prudence reste de mise et cela sera le cas jusqu’à samedi, jour où une décision définitive sera prise. Le meneur brésilien a manqué le match entre Paris et Leipzig (3-2), mardi en Ligue des champions en raison d'un nouveau problème musculaire. Il avait suivi la victoire de ses coéquipiers depuis les tribunes du Parc des Princes.

"Neymar présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale, avait indiqué le PSG pour justifier le forfait de sa star. Il devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe." Celui-ci pourrait intervenir dans les prochains jours, et peut-être même à temps pour le rendez-vous à Marseille.

Neymar n'a plus joué avec Paris depuis le 3 octobre

L'ancien joueur du FC Barcelone n'a plus joué avec le PSG depuis la défaite à Rennes (2-0) avant la trêve internationale, le 3 octobre. Il avait été exempté pour le match face à Angers (victoire 2-1), vendredi dernier, en raison de la programmation tardive de son match avec le Brésil. Cela fut également le cas pour Marquinhos et les Argentins Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Neymar avait reçu quelques critiques avec la Seleçao, notamment pour sa prestation insipide face à la Colombie (0-0). Il s'était retrouvé au coeur de petites polémiques après avoir posé sans masque avec un enfant, puis en étant qualifié d'idiot par un journaliste brésilien. Il avait évacué les critiques en signant un gros match face à l'Uruguay (4-1) quelques jours plus tard, avec un but magnifique et une passe décisive. Cela reste son dernier match. Jusqu'à dimanche?