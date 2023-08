Lens: Sotoca raconte son "but un peu fou" contre Manchester United à Old Trafford

Auteur d'une réalisation exceptionnelle samedi à Old Trafford contre United (défaite 3-1), l'attaquant lensois Florian Sotoca est revenu dans la Voix du Nord sur ce moment de gloire dans le "théâtre des rêves".

Son but sensationnel samedi face à Manchester United (défaite 3-1) en amical a fait le tour des réseaux sociaux. À la 23e minute de la rencontre, Florian Sotoca a flairé le bon coup. Sur une passe en retrait mal négociée du latéral droit Diogo Dalot vers Raphaël Varane, au niveau du rond-central, l'attaquant lensois anticipe et, à près de 50 mètres, tente un lob qui va finir sa course dans les filets du portier des Red Devils. Une réalisation de génie dans l'un des stades les plus mythiques du football.

"Un but un peu fou"

Après le coup de sifflet final, le joueur des Sang et Or s'est confié pour la Voix du Nord sur sa folle tentative. "Je savais qu'Onana était un gardien qui jouait vachement haut, que c'est leur philosophie de jeu, j'ai tenté ma chance, explique-t-il. Je pensais qu'il allait la sortir au dernier moment (...) et finalement, il est un peu court..."

Questionné sur le caractère exceptionnel de son but sur une pelouse aussi emblématique que celle d'Old Trafford, Florian Sotoca a livré son ressenti. "C'est un but un peu fou dans un endroit de rêve face à une équipe préparée à jouer le titre en Angleterre (...) C'est un but qui nous fait du bien aussi car on était bien dans le match, notre première période était très cohérente. Je suis content, même si j'aurais préféré qu'on ramène quelque chose."

Devant à la pause, les hommes de Franck Haise ont encaissé trois buts en l'espace de 12 minutes au retour des vestiaires, scellant le sort de la rencontre.