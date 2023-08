Manchester United-Lens: Sotoca inscrit le but de l'été à Old Trafford, sur un lob de 50m

Dans un match amical de gala pour le RC Lens ce samedi à Old Trafford, face à Manchester United, Florian Sotoca a ouvert le score d'un but somptueux (23e), à 50 mètres des cages, en lobant André Onana.

Un avant-goût de Ligue des champions pour le RC Lens. Opposé à Manchester United lors d'un match amical à Old Trafford ce samedi, le club sang et or a ouvert le score grâce à Florian Sotoca, qui a marqué un but d'exception pour ouvrir le score (23e). L'attaquant a réussi à lober André Onana en étant proche du rond central.

Tout est parti d'une mauvaise passe de Diogo Dalot en direction de Raphaël Varane. André Onana se trouvait alors à l'entrée de sa surface de réparation au moment où Florian Sotoca a tenté sa chance. Le gardien camerounais a finalement récupéré le ballon au fond des filets, lui qui disputait son premier match à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United.

Le raté de Mount

A moins de dix jours de sa reprise en Premier League, le 14 août face aux Wolves, Manchester United a aligné pour cette rencontre ses titulaires. Erik ten Hag a pris au sérieux ce test face au RC Lens, deuxième de la dernière saison de Ligue 1. Troisièmes du championnat anglais, les Red Devils pourraient retrouver en phase de groupes de Ligue des champions leur adversaire du jour.

Manchester United avait eu l'occasion d'ouvrir le score à la 15e minute mais Mason Mount, arrivé cet été au club, s'est complètement raté en étant seul face au but. De son côté, présent à Lens depuis 2019, Florian Sotoca est un cadre du groupe qui a participé la saison dernière à l'intégralité des matchs de Lens en Ligue 1. Il avait marqué sept buts en championnat, pour dix passes décisives.

Avec le départ de Loïs Openda en direction du RB Leipzig, le RC Lens a recruté cet été l'attaquant Morgan Guilavogui en provenance du Paris FC. L'équipe dirigée par Franck Haise débutera sa saison le 13 août prochain, avec un déplacement à Brest.