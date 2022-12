Comme ses soeurs, Edinho, le fils de Pelé, va passer le réveillon de Noël au chevet de son père

Après les filles de Pelé, c’est au tour d’Edinho, l'un de ses fils, de se rendre samedi à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo au chevet de la légende brésilienne. Atteint d’un cancer du côlon, l’état de santé du triple champion du monde (82 ans) s’est aggravé ces derniers jours.

Les enfants de Pelé vont passer le réveillon de Noël au chevet de leur père. Comme l’annonce Kely Nascimento sur les réseaux sociaux, son frère Edinho (52 ans) est arrivé ce samedi à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Agé de 52 ans, cet entraîneur de l'équipe de Londrina a été libéré par son club pour être auprès de son père. Les enfants du Roi Pelé, 82 ans, vont soutenir ensemble le légendaire joueur brésilien qui souffre d’un cancer du côlon détecté il y a un peu plus d’un an.

Tout le Brésil prie pour son idole

Le triple champion du monde a été admis le 29 novembre à l'hôpital pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie. L’état de santé de l’ex-gloire de Santos s’est aggravé ces derniers jours. Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo. Ce samedi, à la veille de Noël, c'est tout le Brésil qui prie pour son idole.