Copa Libertadores: décimé par le Covid-19 et sans gardien, River Plate s’en sort contre Santa Fe

River Plate s’est imposé contre Santa Fe mercredi soir, en Copa Libertadores (2-1). Presque un miracle tant le club argentin abordait la rencontre dans de mauvaises conditions, avec 20 joueurs touchés par le Covid et aucun remplaçant sur la feuille de match. Un joueur de champ a même été replacé dans les buts.

River Plate n’abordait pas sa rencontre face à l'Independiente Santa Fe en Copa Libertadores dans les meilleurs conditions mercredi soir, et c’est un euphémisme. Les Argentins ont été frappés de plein fouet par le Covid-19, avec 20 joueurs contaminés au total. Obligés alors de faire avec les moyens du bord. Si River Plate s’est bien présenté sur le terrain avec 11 joueurs, le banc des remplaçants était lui vide. Pourtant, les Argentins sont parvenus à s’imposer (2-1).

La feuille de match de River Plate-Independiente Santa Fe, publiée par Marca. © Marca

Pas de gardien de but disponible

Pour River Plate, trouver un gardien de but a tourné au casse-tête en début de semaine. A tel point que le club a demandé mardi à la CONMEBOL, l'organe organisateur de la compétition, d’ajouter un jeune gardien de but à la liste des joueurs qualifiés pour le match. Refus de l’organisation. Rodolfo D'Onofrio, le président de River Plate, a bien jugé "ridicule" d'être contraint de mettre un joueur de champ dans les cages, mais il a finalement dû se résoudre à l’idée, "sinon nous risquons de lourdes sanctions", a-t-il complété. Enzo Pérez a donc dû passer de milieu de terrain à gardien de but pour la soirée.

Malgré tout, River Plate a réussi à créer l’exploit. Les Argentins ont idéalement débuté la rencontre en inscrivant deux buts dès les 10 premières minutes, grâce à Fabrizio Angileri (3e) et Julian Alvarez (6e). Ils se sont ensuite concentrés sur leur défense. Et Santa Fe n'est pas parvenu à revenir, réduisant seulement le score à la 73e avec un but signé Kelvin Osorio. Enzo Pérez, le gardien d’un jour, a pourtant été sollicité: Santa Fe a terminé la rencontre avec 22 tirs dont cinq cadrés.

Les contaminations au Covid-19 ont commencé vendredi dernier dans les rangs argentins. 15 cas ont d’abord été détectés. Puis lundi, cinq joueurs supplémentaires ont été testés positifs et contraints de déclarer forfaits.

River Plate jouera son prochain match contre Fluminense, le 26 mai. Avec l’espoir d’avoir retrouvé quelques forces d’ici là.