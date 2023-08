Fluminense: trois matchs de suspension et une amende pour Marcelo après son tacle horrible

Quelques jours après avoir gravement blessé un adversaire en Copa Libertadores avec Fluminense, Marcelo écope d'une suspension de trois matchs. Il devrait également s'acquitter d'une amende de 6.000 dollars, soit près de 5.500 euros.

Marcelo est fixé. Auteur d'une faute épouvantable bien qu'involontaire sur le défenseur argentin Luciano Sanchez lors de Fluminense-Argentinos Juniors (1-1) en Copa Libertadores, l'ancien latéral du Real Madrid s'est vu infliger une sanction de trois matchs. Déjà absent lors du match retour gagné par son équipe (2-0), il manquera donc les quarts de finale aller et retour de la compétition continentale.

Près de 5.500 euros d'amende

Le communiqué de la Conmebol ajoute qu'il devra régler une amende de 6.000 dollars, soit l'équivalent de 5.500 euros. Le club a une semaine pour déposer un recours. En attendant, Marcelo a pu disputer en intégralité le dernier match de son équipe en championnat, face à Palmeiras (2-1).

L'international brésilien avait été exclu après intervention de la VAR pour avoir écrasé la jambe de son adversaire, retournée et enfoncée au sol après le dribble réussi du Brésilien. Ce dernier, sorti en larmes, s'était longuement excusé auprès de sa victime, évoquant un "moment très difficile sur le terrain" et lui souhaitant "le meilleur rétablissement possible".

Fluminense avait fait appel du carton rouge

Malgré l'image horrible de la jambe de Sanchez en équerre, Fluminense avait tenté de faire appel du carton rouge, en vain, argumentant sur la non-intentionnalité du geste ainsi que l'inquiétude immédiate portée par Marcelo envers le blessé, qui devrait manquer 10 à 12 mois de compétition.