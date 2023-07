Brésil: Vidal n'épargne pas Sampaoli, "un perdant qui ne sait pas apprécier les joueurs"

Arturo Vidal (36 ans) a fait ses grands débuts avec l'Athletico Paranaense ce dimanche lors de la victoire contre Bahia (2-0). L'international chilien en a profité pour faire passer un message clair à son ancien entraîneur à Flamengo, Jorge Sampaoli.

Arturo Vidal a la dent dure. L'international chilien a effectué ses grands débuts avec son nouveau club, l'Athletico Paranaense, ce dimanche, à l'occasion de la victoire 2-0 de son équipe face à Bahia, lors de la 15e journée du championnat brésilien. L'ancien barcelonais est entré à l'heure de jeu à la place de Vitor Bueno pour consolider le septième succès de la saison de son équipe, 8e du classement.

Un bonheur retrouvé pour le joueur de 36 ans, visiblement frustré de sa courte aventure à Flamengo (51 matchs toutes compétitions confondues en 2022 et 2023). Très "heureux" après cette belle soirée de dimanche, le Chilien n'a pas manqué de faire passer un message à Jorge Sampaoli, son ancien entraîneur à Flamengo.

Les deux hommes se sont côtoyés en club et en sélection

"Je suis très heureux de jouer. J'ai toujours été préparé. Je n'ai eu qu'un entraîneur, un perdant qui ne sait pas apprécier les joueurs", a-t-il lancé au micro de TNT Brésil après le match. Invité à éclaircir ses propos en conférence de presse, Vidal n'a pas voulu s'étendre davantage, déclarant que "Sampaoli est une affaire close", tout en étant "heureux de ne pas être avec lui".

Bien avant de se retrouver à Flamengo, l'ancien entraîneur de l'OM et le milieu de terrain s'étaient côtoyés en sélection entre 2012 et 2016 et ont permis au Chili de remporter la Copa America à domicile en 2015 pour la première fois de son histoire en battant l'Argentine de Lionel Messi aux tirs au but.