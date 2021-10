La Conmebol veut une mi-temps de 25 minutes pour la finale Copa Libertadores

Alejandro Dominguez, président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), a écrit ce jeudi à la FIFA pour étendre la mi-temps à 25 minutes lors des prochaines finales des Copa Libertadores et Sudamericana.

Le Super Bowl, soit la finale de la ligue américaine de football américain, est mondialement connu aussi pour ses concerts à la mi-temps. Dr.Dre, Snoop Dogg ou Eminem se produiront par exemple lors de la prochaine édition, prévue en février 2022. Une idée qui a sans doute inspiré le président de la Conmebol, soit la confédération sud-américaine de football, qui a écrit ces derniers jours à la FIFA pour demander une mi-temps de 25 minutes pour les finales de Copa Libertadores et Sudamericana.

Des raisons artistiques pour les spectateurs, physiques pour les joueurs

Le souhait de la Conmebol, pour ces deux finales prévues fin novembre, est de proposer un spectacle lors de la mi-temps de ces deux rencontres. Alejandro Dominguez, président de cette confédération, demande "la possibilité d'étendre à 25 minutes l'intervalle de repos entre les deux périodes des finales des tournois."

Cela permettrait ainsi "d'offrir un spectacle artistique de grande qualité aux supporters présents au stade et à ceux qui suivent la retransmission télévisée, comme dans d'autres sports, avec un excellent accueil." Outre cette justification pour les spectacteurs, la Conmebol assure aussi penser aux joueurs. "Les athlètes auraient une meilleure récupération physique, soutient Alejandro Dominguez. Les entraîneurs auraient la possibilité de faire des réglages plus précis ou de donner des consignes plus claires."

La finale de la Copa Sudamericana (Athlético Paranaense-RB Bragantino) est prévue le 20 novembre, à Montevideo, en Uruguay. La finale de la Copa Libertadores, dont Palmeiras est tenant du titre, aura lieu aussi dans la capitale uruguayenne, le 27 novembre prochain. Elle opposera Palmeiras à Flamengo. Et pour Alejandro Dominguez, il ne faut "pas oublier que, dans ces matchs, qui atteignent souvent 120 minutes ou les tirs au but, les joueurs sont soumis à d'énormes sollicitations physiques". Le président de la Conmebol parle aussi "d'un stress psychologique et émotionnel extrêmes" pour justifier sa demande. A la FIFA désormais de trancher sur la question.