Coronavirus: la mère de Ronaldinho est décédée du Covid-19

Quelques semaines après avoir contracté le Covid-19, Dona Miguelina, la mère de Ronaldinho, s’est éteinte la nuit dernière, à l’âge de 71 ans.

Le message de Ronaldinho publié fin décembre était alarmant. L’ancien joueur du PSG et du Barça, vainqueur de la Coupe du monde 2002, avait annoncé que sa mère était entrée en soins intensifs après avoir contracté le Covid-19. Dans la nuit de samedi à dimanche, Dona Miguelina, admise à l’hôpital de Porto Alegre, a perdu la vie à 71 ans.

L’information apparue dans la presse locale s’est confirmée avec l'arrivée des premiers hommages la nuit dernière. Alexandre Kalil, le maire de Belo Horizonte et ancien président de l’Atlético Mineiro a sobrement réagi sur Twitter: "Ronaldinho, mon fils, je sais ce que c'est que de perdre une mère. Mes pensées en cette période difficile."

Plus tôt, l’Atlético Mineiro s’était également ému de la disparition de la mère du Ballon d’Or 2005, en publiant un communiqué et une série de photos sur Twitter. "La famille Atleticana est en deuil et partage le moment de douleur avec leur idole, écrit le club. Que Dieu vous accueille à bras ouverts et réconforte le cœur de notre as éternel. Repose en paix, Dona Miguelina."

Ronaldinho a lui changé ses photos de profil en noir comme signe de deuil. "Ronnie" traverse ainsi une période noire, lui qui n'en a pas encore terminé avec ses ennuis judiciaires pour des problèmes de faux-passeports au Paraguay.