Algérie-Sierra Leone: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de la CAN 2022?

L’Algérie entame sa Coupe d’Afrique des nations 2022 face au Sierra Leone, ce mardi près de Douala (14h). Les partenaires de Riyad Mahrez sont annoncés comme les grands favoris à leur propre succession.

L’heure de remettre sa couronne en jeu. L’Algérie débute sa Coupe d’Afrique des nations 2022 face au Sierra Leone, ce mardi près de Douala. Placés dans le groupe E, les joueurs de Djamel Belmadi sont particulièrement attendus au Cameroun. Deux ans et demi après leur sacre en Égypte, avec une victoire en finale contre le Sénégal (1-0), les Fennecs sont annoncés comme les grands favoris de la compétition.

Invaincus depuis 34 matchs, les coéquipiers de Riyad Mahrez sont en pleine confiance au moment d’entamer la défense de leur trophée. Sur la pelouse du complexe sportif de Japoma, ils vont tenter de marquer les esprits d’entrée, face à un adversaire largement à leur portée. Coup d’envoi 14h, à suivre sur beIN SPORTS 1. Les Algériens, qui seront également opposés à la Guinée Équatoriale et la Côte d’Ivoire durant la phase de poules, se savent attendus. Ils pourront une fois de plus compter sur la passion débordante de leurs supporters, qui vont se mobiliser pour les encourager. Au Cameroun et ailleurs.

"On veut garder le titre"

"Moi, je veux des titres, a annoncé Belmadi. Nous sommes les tenants du titre. Nous jouons pour le drapeau, et ce n'est pas un vain mot!" Un discours repris par l’ensemble du vestiaire, à l’image du milieu de terrain Sofiane Feghouli: "Nous sommes les favoris, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Une fois sur le terrain, il faut donner le meilleur. Nous on ne s'en cache pas, on veut garder le titre. C'est ça le très haut niveau, c'est perdurer sur des années. Aujourd'hui nous sommes l'équipe à battre et on va essayer de continuer ainsi. L'objectif est de gagner de nouveau au Cameroun".