Cameroun: le fils de Samuel Eto’o brille lors de la CAN U20

Etienne Eto'o Pineda, fils de la légende camerounaise Samuel Eto’o, a signé un doublé et une passe décisive ce samedi avec le Cameroun, lors de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans.

Dans la lignée de son père? Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais Etienne Eto'o Pineda commence à faire parler de lui. Comme Samuel Eto’o, le joueur de 18 ans est avant-centre et a fait parler ses qualités ce samedi lors de la CAN U20.

Un coup-franc direct et un titre d'homme du match

Face à la Mozambique, il s’est offert avec le Cameroun un doublé, dont un superbe coup franc direct, et a délivré une passe décisive lors de la victoire 4-1 des siens dans un match sans enjeu, alors que les Lionceaux Indomptables étaient déjà assurés de terminer en tête de leur groupe.

Élu homme du match, il s’est montré très ému sur son premier but: "Je ne pensais pas que ça allait rentrer aussi tôt, presque sur mon premier ballon. J’étais très ému, j’ai pensé à ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mon père et au peuple camerounais aussi, j’étais en larmes car c’est vraiment émouvant."

"Un rêve de pouvoir marquer dans un match officiel avec l’équipe nationale"

"On est 27 joueurs, on est ici pour tout donner pour la nation, a ajouté Eto’o après la rencontre. C’est un rêve de pouvoir marquer dans un match officiel avec l’équipe nationale et surtout d’aider l’équipe, ce qui est le plus important." Prochaine étape pour Eto’o et les siens: les quarts de finale ce jeudi avec pourquoi encore du temps de jeu pour celui qui était remplaçant lors des deux premiers matchs de poule. L'attaquant des jeunes du Real Oviedo pourrait aussi y trouver l'occasion de se faire un prénom, petit à petit.