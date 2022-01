CAN 2022: le Cameroun réussit son entrée, après un scénario renversant contre le Burkina Faso

Le Cameroun, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations, s'est imposé 2-1 contre le Burkina Faso lors du match d'ouverture, ce dimanche à Yaoundé.

Pays hôte de la CAN 2022, le Cameroun a réussi son entrée en lice face au Burkina Faso (2-1), avec une courte mais précieuse victoire saluée par tout un stade entièrement acquis à sa cause. Devant une foule fanatique progressivement montée en température tout au long de la journée, avec en point d’orgue une cérémonie d’ouverture dansante et rythmée, lancée par le rugissement d’un lion, les Indomptables ont mordu dans la compétition.

Surpris d’entrée par les Étalons du nouveau Burkina (24e), et le premier buteur de la compétition, Gustavo Sangaré, auteur de son premier but sous les couleurs de son pays, lors de sa 8e apparition avec la tunique du Burkina, le Cameroun est parvenu à inverser la tendance, bénéficiant des largesses de la défense adverse pour obtenir deux penalties coup sur coup avant la pause, transformés par le capitaine Vincent Aboubakar (40e, 45e+3).

Bien que dominé dans le jeu et mené au tableau d’affichage, le Burkina est resté à l’affût dans ce match d’ouverture, opposant à l’expérience du Cameroun la fougue de sa jeunesse et de son capitaine, Bertrand Traoré, le premier à tester André Onana au retour des vestiaires (47e). Par deux fois à l’entame de la seconde période, le gardien de l’Ajax s’est interposé pour écarter le danger sur sa ligne.

Vincent Aboubakar, un doublé et du déchet

Le Cameroun est toutefois resté l’équipe la plus menaçante sur le terrain, se procurant de multiples occasions de porter le danger dans la surface de réparation adverse, notamment en contre-attaque, alors qu’un faux rythme commençait à s’installer, dont pensait pouvoir profiter le Burkina.

Malheureusement pour les Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, double buteur, s’est vu refuser un but (59e) pour une position de hors-jeu de son coéquipier Moumi Ngamaleu, qu’il avait lui-même servi sur l’action en question (57e), un peu trop tardivement visiblement. L’ancien joueur de Lorient et de Valenciennes a aussi commis une faute de goût, en oubliant de servir Choupo-Moting, seul face au but (77e), et connu du déchet technique dans ses tentatives face au but (77e, 83e).

Le capitaine a néanmoins remis son équipe dans le droit chemin en première période, et c’est tout ce qui comptera aux yeux du Cameroun, qui n’avait pas le droit de se manquer en ouverture de la compétition qu'il organise. Les Lions Indomptables, qui défieront l'Éthiopie jeudi, dans le même stade d'Olembé (Yaoundé), lancent idéalement leur parcours dans cette 33e CAN.