CAN 2022: polémique autour d'Aubameyang et Lemina, vus en boîte de nuit puis positifs au Covid

A trois jours du début de la CAN 2022, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été testés positifs au Covid-19 ce jeudi. Les deux joueurs avaient été vus en boîte de nuit et sans masque quelques jours plus tôt, en marge de leur stage de préparation.

Les protocoles sanitaires anti-Covid mis en place par les sélections pour la CAN 2022 continuent d’interroger, voire même d’indigner. Ce jeudi, les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée au Cameroun, où la compétition débutera dimanche.

D’après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les deux joueurs avaient été vus en boîte de nuit et sans masque lors du stage de préparation de leur sélection, organisé à Dubaï pendant dix jours.

Premier match lundi

Le Gabon doit faire ses débuts dans la compétition lundi, face aux Comores. Les Gabonais affronteront ensuite le Ghana vendredi 14 janvier et le Maroc le mardi 18 janvier. Outre le Gabon, le Sénégal a également vu sa sélection être touchée par le Covid, avec trois cas chez les joueurs et six parmi les membres du staff.