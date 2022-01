Mercato: Arsenal veut vendre Aubameyang (mais pas encore à n'importe quel prix)

Ecarté du groupe d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) pourrait quitter Arsenal. Sous contrat jusqu'en 2023, le Gabonais, actuellement à la CAN, ne fait plus partie des plans de Mikel Arteta.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat jusqu'en 2023, s’écrit de plus en plus loin d’Arsenal. Le Daily Mail annonce que les équipes européennes susceptibles d’être intéressées par son profil ont été informées de la disponibilité de l’attaquant, actuellement à la CAN avec le Gabon. Mikel Arteta a écarté Aubameyang du groupe, après lui avoir retiré son brassard de capitaine, pour des raisons disciplinaires. L'énorme salaire perçu par l'attaquant de 32 ans (350.000 livres par semaine) pourrait constituer un obstacle de taille à son départ, tout comme ses écarts de conduite pourrait constituer un frein potentiel à un éventuel transfert.

Kolasinac et Maitland-Niles sur le départ

Si l’Espagnol refuse désormais que son buteur joue et s’entraîne avec son groupe, c’est parce qu’il a manqué une séance d’entraînement après être rentré de France où il a rendu visite à maman, malade. Un retard qui s’explique par la quarantaine de 48 heures imposée à son retour en Angleterre. Arrivé en 2018, Aubameyang pourrait donc faire ses valises, tout comme Sead Kolasinac et Ainsley Maitland-Niles.

Les deux joueurs seraient eux aussi prêts à quitter le club, toujours selon le Daily Mail. L'international anglais intéresse la Roma, qui aurait transmis une offre de prêt avec option d'achat pour le défenseur de 24 ans. Actuellement 4e, les Gunners ont débuté l'année 2022 par une défaite sur le fil face à Manchester City et sont sous la menace de West Ham et Tottenham pour une place directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions.