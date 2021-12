CAN 2022: quatre joueurs du Cameroun positifs au Covid-19

Quatre joueurs de la sélection camerounaise ont été testés positifs au Covid-19 et ont été placés à l'isolement, dix jours avant le début de la CAN 2022 (9 janvier-6 février) organisée au Cameroun, a annoncé jeudi un responsable de la Fédération.

"Pierre Kunde Malong (Olympiakos), Jean Efala Konguep (Akwa United, Nigeria), Michaël Ngadeu Ngadjui (La Gantoise) et Christian Bassogog (Shanghai Shenhua) vont poursuivre leur quarantaine à l'écart du groupe", a déclaré à l'AFP Serge Guiffo, le responsable de la communication du Cameroun.

Choupo-Moting touché au genou

Ils étaient en observation depuis la veille "pour forte suspicion à leur arrivée", a-t-il ajouté. L'attaquant du Bayern de Munich et star de l'équipe, Eric Maxim Choupo-Moting, "a quitté l'entraînement avant son terme pour une douleur aiguë du genou droit", a également indiqué Guiffo.

"L'IRM réalisée immédiatement après sa sortie en dira plus sur l'étendue de la lésion et son éventuelle indisponibilité", a-t-il poursuivi. Les Lions indomptables, qui font partie des favoris de la compétition, avec l'Egypte de Mohamed Salah, auront la lourde tâche d'ouvrir la compétition à Yaoundé le 9 janvier face au Burkina Faso. Ils seront ensuite opposés à l'Éthiopie (le 13 janvier) et au Cap-Vert (le 17 janvier) dans le groupe A.

Les Camerounais ont remporté la CAN à cinq reprises, la dernière fois en 2017. La compétition phare du continent est pour l'heure maintenue aux dates prévues selon le président de la Confédération africaine de football (CAF), malgré des rumeurs insistantes évoquant un report, voire une annulation, en raison de la pandémie de coronavirus.