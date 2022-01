CAN 2022 en direct: trois cas de Covid détectés, inquiétude pour le Sénégal

Sénégal: trois cas de Covid détectés

Initialement prévu hier soir, le départ de l’équipe du Sénégal pour la CAN a été reporté à aujourd’hui, en raison de trois cas de Covid-19 détectés au sein de l’effectif. "Il y a au moins trois cas: Saliou Ciss, Mamadou Loum Ndiaye et Habib Diallo, en plus d’autre cas suspects", a confié un responsable du ministère sénégalais des Sports à l’AFP. Les joueurs positifs ont été placés en quarantaine. Les Lions, menés par l'attaquant de Liverpool Sadio Mané et le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy, affronteront dans le groupe B le Zimbabwe le 10 janvier, la Guinée le 14 et le Malawi le 18.