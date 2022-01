CAN: des jauges entre 60% et 80% dans les stades

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de fixer des jauges à 60% dans les stades lors de matchs de la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février). Elles monteront à 80% pour les rencontres du Cameroun, pays hôte de la compétition.

La capacité d'accueil des stades accueillant la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun (9 janvier - 6 février) sera réduite à 60% durant le tournoi et à 80% pour les matches du pays hôte, a annoncé mardi la Confédération africaine de football (CAF). "Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de Covid-19, la CAF et le Comité local d'organisation ont convenu de plafonner entre 60% et 80%, la capacité des stades pendant la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré la CAF dans un communiqué.

Vaccin et test négatif imposés aux supporters

Cinquante-deux matches sont prévus entre le 9 janvier et le 6 février, c'est-à-dire entre le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso et la finale, deux rencontres programmées dans le nouveau stade d'Olembé à Yaoundé, d'une capacité totale de 60.000 places. Un protocole sanitaire strict a été mis en place au Cameroun. Les supporters devront être entièrement vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou un antigénique négatif de moins de 24 heures, pour assister aux matches.

Prévue initialement en 2021, la CAN a été reportée d'un an à cause de la pandémie, toujours aussi prégnante en raison de l'émergence du variant Omicron. De nombreuses sélections engagées dans la compétition sont touchées par le virus au sein de leurs effectifs. La Gambie a par exemple dû renoncer à deux matches de préparation, tandis que le Nigeria s'est résolu à enregistrer le forfait de l'attaquant Victor Osimhen, positif au Covid-19.

En Europe, plusieurs pays comme la France, l'Espagne ou encore l'Allemagne ont réduit la capacité d'accueil dans les stades en réponse à la propagation du coronavirus.