CAN: la réplique de Watford au Sénégal sur la polémique Sarr

Watford a nié ce dimanche avoir empêché Ismaïla Sarr de jouer la Coupe d’Afrique des Nations, du 9 janvier au 6 février. Accusé par la Fédération sénégalaise d’avoir bloqué l’ailier de 23 ans, le club anglais assure que le joueur est blessé et que les Lions de la Teranga ont été tenus informés.

Titulaire indiscutable au sein de l’équipe nationale du Sénégal, Ismaïla Sarr ne disputera pas la prochaine Coupe d’Afrique des nations du 9 janvier a 6 février 2022. Retenu en Angleterre par son club de Watford, l’ailier de 23 ans manquera cruellement au groupe du sélectionneur Aliou Cissé. Accusés par la sélection africaine d’avoir bloqué son joueur, les Hornets ont réagi ce dimanche dans un communiqué des plus fermes. L’actuel 17e de Premier League nie avoir retenu Ismaïla Sarr mais assure qu’il est forfait pour le tournoi continental en raison d’une blessure au genou.

"Ismaïla Sarr a subi une blessure au ligament du genou le 20 novembre pendant le match contre Manchester United et n’a pas été apte à jouer pour Watford depuis cette date, a indiqué la formation anglaise. Début décembre, le club a écrit à la Fédération sénégalaise de Football pour décrire le diagnostic clinique de la blessure d’Ismaïla et a immédiatement poursuivi en fournissant les IRM détaillant l’étendue de la blessure. Après d’autres consultations avec des experts médicaux, nous avons informé la Fédération du processus de réhabilitation d’Ismaïla et du calendrier probable de son rétablissement."

Sarr n’a pas fait constater sa blessure au Sénégal

L’équipe entraînée par Claudio Ranieri, déjà dans l’œil du cyclone après avoir profité d’un léger retard de la sélection nigériane pour retenir Emmanuel Dennis pendant la CAN 2022, assure avoir scrupuleusement tenu au courant le Sénégal de l’état de santé d’Ismaïla Sarr. Watford précise même avoir proposé d’inviter le médecin des Lions de la Teranga à voyager en Angleterre pour constater lui-même la blessure au genou de l’ancien Rennais.

Plus tôt ce dimanche, la Fédération sénégalaise a accusé Watford d’empêcher le jouer de rejoindre son équipe pendant la préparation. Si la blessure d’Ismaïla Sarr (36 sélections, huit buts) ne devrait pas lui permettre d’être disponible pour les matchs de poule de la compétition, mais il pourrait être remis sur pied à temps pour la phase finale de la CAN 2022. Voilà peut-être bien pourquoi le finaliste malheureux de l’édition précédente se montre si critique contre les Hornets.

A noter tout de même, que si Watford assure avoir suivi le protocole et partagé les nouvelles sur l’évolution de la blessure de son ailier, Ismaïla Sarr aurait dû se rendre dans son pays natal pour faire constater l’état de son genou par le médecin de sa sélection. Pendant de Sadio Mané sur le flanc de l’attaque sénégalaise, le forfait de l’ailier constituerait un coup très rude pour les ambitions des Lions de la Teranga pendant la CAN. A moins que la FIFA, qui pourrait avoir réglé ce dossier en urgence, ne tranche avant le début de la compétition. A la lutte pour le maintien en Premier League, Watford risque gros si l’instance internationale décide de sanctionner son comportement. En attendant, la polémique ne risque pas de s’apaiser.