CAN 2022: une bagarre générale éclate entre l'Égypte et le Maroc

Le quart de finale à fort enjeu entre l'Egypte et le Maroc a donné lieu à une violente échauffourée à la CAN 2022, ce dimanche, alors que la tension était à son comble.

Pour l’état d’esprit, on repassera. Une bagarre, qu’on sentait venir, a fini par éclater entre l’Egypte et le Maroc, ce dimanche, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Une grossière simulation côté marocain, des comportements inadmissibles sur le banc égyptien, très nerveux, des contestations de part et d’autre du terrain, ont participé à rendre l’atmosphère détestable, déclenchant ce qui était devenu inéluctable, à savoir un début de bagarre générale entre les deux équipes.

Le Cameroun en demies pour le vainqueur

Déjà très chaud, le ton est monté d'un cran après un tacle plus que limite sur le Parisien Achraf Hakimi, dont l’engagement était lui aussi excessif. Ce dernier s’est néanmoins relevé très vite pour demander des comptes à son vis-à-vis, Mohamed, lequel a prolongé son duel avec un tête contre tête très appuyé face au latéral droit marocain. L’arbitre principal s’est alors jeté dans la mêlée pour écarter Munir El Haddadi de façon rugueuse, avant de calmer tout ce petit monde après quelques instants passés sous très haute tension.

Début de bagarre entre l'Egypte et le Maroc à la CAN 2022 © Capture écran BeIN Sports

L’Egypte, recordman de victoires en CAN (7) attend désespérément un nouveau titre depuis 2010, tandis que le Maroc patiente depuis 1976. Le vainqueur de ce match rencontrera le Cameroun en demi-finale. Les Lions Indomptables ont pris la mesure des Scorpions de Gambie grâce à Karl Toko-Ekambi, auteur d’un doublé en sept minutes.