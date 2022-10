L'Algérie candidate pour remplacer la Guinée pour la CAN 2025

La Fédération algérienne de football a confirmé ce samedi son souhait d'organiser la Coupe d'Afrique des nations 2025, après le retrait de la Guinée. Selon la Confédération africaine de football, de nombreux pays sont néanmoins intéressés.

L'Algérie sera candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 à la place de la Guinée, a annoncé samedi le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Zefizef Djahid. La Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé vendredi avoir retiré l'organisation de la CAN en 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête.



"L'Algérie sera candidate pour accueillir la CAN 2025", a annoncé Zefizef Djahid qui s'exprimait lors du tirage au sort samedi du septième championnat d'Afrique des nations à Alger. Ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abdelkader Sebgag a confirmé aussi la candidature de l'Algérie.

"Une dizaine de pays" sont intéressés pour remplacer la Guinée

Lors d'une conférence de presse tenue à la même occasion, le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué qu'"une dizaine de pays" étaient intéressés pour remplacer la Guinée.

"Je peux vous assurer que nous n'allons pas choisir un pays qui n'est pas au niveau requis pour satisfaire à nos critères", a dit Motsepe sans toutefois nommer ces pays. Le Maroc, le Nigeria et le Sénégal pourraient également faire partie de cette liste.



La CAF a réuni samedi à Alger son comité exécutif qui a commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la CAN-2025. Un responsable de la fédération marocaine a fait savoir samedi que son pays "envisage" d'être candidat. "Aucun pays ne sera favorisé" pour organiser la CAN, a toutefois affirmé M. Motsepe.