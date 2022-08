Naples: "Arrogance", "mépris"... vague d’indignation après les propos de De Laurentiis sur les joueurs africains

Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, assure qu’il ne ciblera plus d’internationaux africains à l’avenir à cause de la CAN, qu’il juge trop pénalisante. Ce mercredi, le syndicat des joueurs africains ainsi que Kalidou Koulibaly lui ont notamment répondu.

Les propos d’Aurelio De Laurentiis ont vivement fait réagir une partie de la planète football. Lors d’une interview accordée au média économique Wall Street Italia, le président de Naples a annoncé qu’il ne comptait plus recruter d’internationaux à l’avenir. En cause? Le calendrier de la CAN, organisée tous les deux ans, le plus souvent en plein milieu de la saison. Une sortie à laquelle la Fifpro Africa, syndicat de joueurs, n’a que très peu goûté.

"L’arrogance et le mépris d’Aurelio de Laurentiis se doublent d’un manque de courage. Plutôt que de s’attaquer aux joueurs africains, pourquoi ne pas s’adresser et critiquer directement ceux qui bâtissent le calendrier sans tenir compte des premiers acteurs?", a déploré la Fifpro Africa.

Koulibaly: "On ne peut pas parler des équipes africaines comme cela"

Kalidou Koulibaly, qui vient de quitter Naples pour rejoindre Chelsea, a également tenu à répondre à son ancien président. "Le plus important est de toujours respecter tout le monde. J’ai gagné la CAN alors que je jouais à Naples. C’est vrai que c’était compliqué pour eux quand on n’était pas là, mais on a gagné et j’en suis très heureux. Il faut respecter les équipes nationales. On ne peut pas parler des équipes africaines comme cela, a clamé le défenseur central en conférence de presse. Elles méritent autant de respect que les équipes européennes."

"En tant que capitaine du Sénégal, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de parler des équipes africaines, a poursuivi Koulibaly. S’il pense que son équipe peut jouer sans aucun joueur africain, c’est son avis. Mais je ne pense pas que tout le monde le pense au club. Je connais les supporters et ce n’est pas ce qu’ils pensent."

La prochaine CAN est prévue en janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Le Napoli compte actuellement dans son effectif plusieurs joueurs susceptibles d’y participer, à l’image de Victor Osimhen (Nigéria), André-Franck Zambo Anguissa (Cameroun) ou encore Adam Ounas (Algérie).