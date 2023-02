Coupe d'Allemagne: le Bayern se rassure avec une première victoire en 2023

A moins de deux semaines d'affronter le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich a décroché à Mayence (4-0) sa première victoire en 2023, synonyme de qualification pour les quarts de Coupe d'Allemagne.

Compteur débloqué en 2023 pour le Bayern. Après avoir concédé trois matchs nuls en Bundesliga (1-1 contre Leipzig, Cologne et l’Eintracht Francfort), le club munichois a décroché mercredi sa première victoire de l’année en s’imposant largement sur le terrain de Mayence (4-0), en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Un succès encourageant pour les hommes de Julian Nagelsmann à deux semaines d'affronter le PSG, au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (mardi 14 février à 21h sur RMC Sport 1).

Face aux coéquipiers des anciens Strasbourgeois Anthony Caci et Ludovic Ajorque, trois Français étaient titulaires dans les rangs bavarois : Benjamin Pavard et Dayot Upamecano dans une défense à trois avec Matthijs De Ligt, et Kingsley Coman dans un rôle de piston gauche. Le jeune Mathys Tel (17 ans), lui, est resté sur le banc. Offensif et précis, le Bayern a fait la différence en première période. Avec d’abord un joli but d’Eric Maxim Choupo-Moting dans un angle fermé (17e). Jamal Musiala (30e) s’est chargé de faire le break d’un tir puissant à ras de terre (30e), puis Leroy Sané a corsé l’addition avant la pause (44e).

Une passe décisive pour João Cancelo

Totalement KO, les locaux ont tenté en vain de relever la tête, avant d’encaisser un quatrième but sur une tête d’Alphonso Davies (83e). Qualifiés sans trembler pour les quarts, avec au passage une passe décisive de João Cancelo pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, ils en ont profité pour se rassurer après une période compliquée. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic avait même dû hausser le ton publiquement il y a une semaine : "Il est plus que temps que l'on change de braquet, que l'on comprenne qu'il en va maintenant du championnat. J'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas." Il avait aussi pointé du doigt l'aller-retour express de Serge Gnabry à la Fashion Week de Paris, sur un jour de repos sans entraînement.

"C'est de l'amateurisme, exactement ce que le Bayern n'est pas, avait-il lâché. Un jour libre, c'est fait pour se reposer, pour pouvoir se donner à fond pour le match suivant." Thomas Müller et ses partenaires tenteront de confirmer cette montée en puissance dès dimanche sur le terrain de Wolfsburg en championnat. Leaders, ils ne comptent qu'un point d'avance sur l'Union Berlin et deux sur Leipzig.