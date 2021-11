Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le tirage au sort des 32eme de finale

C’est ce lundi que se déroule le tirage au sort des 32emes de finale de la Coupe de France avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Un tirage diffusé à 19h en direct sur Eurosport 2.

Le huitième tour de la Coupe de France à peine terminé, place aux 32emes de finale. Une fois n’est pas coutume, ce tour marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 se déroulera avant les fêtes de fin d’année et non début janvier. Les matchs se disputeront le week-end du 18 et 19 décembre prochain. Avant cela, le tirage au sort est programmé ce lundi à 19h au Parc des Princes. Il sera diffusé en direct sur Eurosport 2 et à suivre en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Avec des champions olympiques

Sont attendus pour effectuer ce tirage très attendu par les clubs amateurs, l’internationale française du PSG Léa Khelifi, Romaine Dicko, médaillée de bronze et d’or en judo cet été aux Jeux de Tokyo, les champions olympiques de hand Vincent Gérard et Nedim Rémili, l’ancienne skieuse Florence Masnada et enfin l’ex-championne de ski cross Ophélie David. La finale de la Coupe de France, dont le tenant du titre est le Paris Saint-Germain, se déroulera le 8 mai au Stade de France.