Coupe de France: Le Havre sorti par une N3, trois équipes de R2 en 32es de finale

Après l'élimination de Grenoble et Rodez, Le Havre a également pris la porte ce dimanche face à Chauvigny (National 3) lors du 8e tour de la Coupe de France. Le petit poucet de la compétition, Salouel Saleux, a été éliminé.

La magie de la Coupe a encore frappé. Après les éliminations de Grenoble et Rodez samedi, Le Havre est le troisième club de Ligue 2 sorti au 8e tour après sa défaite aux tirs au but face à Chauvigny, pensionnaire de National 3 (0-0, 4 tab 3). Il ne reste plus que 13 clubs de l'antichambre en lice pour les 32es de finale, dont Toulouse, vainqueur dans la douleur de Trélissac (3-1).

Trois clubs de R2 au rendez-vous

Après la qualification de Montauban face à Toulouse Métropole, deux autres clubs de Régional 2 se sont qualifiés pour le tour suivant. Le JS Chemin Bas d’Avignon s'est imposé sur la plus petite des marges face au RCO Agde (N3), alors que l'AS Panazol a dû attendre la séance de tirs au but pour valider son billet face au FC Angoulême Charente, club de National 2 (1-1, 4 tab 3). Après la défaite du RC Salouël-Saleux (D2, District de la Somme), battu (3-0) par le Wasquehal Football (N3), ces trois équipes sont les petits poucets de la compétition.

Les clubs de l'Outre-Mer représentés

Après l'exploit de Saint-Denis face au Canet-en-Roussillon, les Mahorais des Jumeaux de M’Zoisia seront également au rendez-vous des 32e de finale. Deux autres clubs ultramarins peuvent encore les rejoindre : le Club Franciscain (Martinique), qui a vu son match contre le SO Cholet (N1) reporté, tandis que la rencontre Solidarité Scolaire (Guadeloupe) – US Sarre Union (N3) se jouera le 5 décembre prochain.

Trélissac Antonne PFC (N2) - Toulouse FC (L2) : 1-3

JS Chemin Bas d’Avignon (R2) - RCO Agde (N3) : 1-0

AS Chatou (R1) - C’Chartres Foot (N2) : 4-5

Reims Sainte-Anne (R1) - RS Magny (R2) : 3-0

FC Versailles 78 (N2) - AS Poissy (N2) : 1-0

AS Panazol (R2) - Angoulême Charente FC (N2) : 1-1 (4 tab 3)

US Perros Louannec (R2) - AS Vitré (N2) : 0-3

RC Salouel Saleux (D2) - Wasquehal Foot (N3) : 0-3

Tregunc US (N3) - La Roche VF (N3) : 0-3

US Chauvigny (N3) - Le Havre AC (L2) : 0-0 (4 tab 3)

>> Tous les résultats du 8e tour

Le tirage au sort des 32es de finale, qui marquent l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, sera effectué ce lundi à 19 heures. Les matchs se joueront les 18 et 19 décembre prochain.