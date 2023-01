Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage au sort des 8es de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France aura lieu ce lundi avant le coup d’envoi du dernier match des 16es de finale entre le Pays de Cassel et le PSG (20h45).

Les 16es de finale de Coupe de France vont s’achever ce lundi (20h45) par une affiche très déséquilibrée entre le Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1, et le PSG, ogre du football français. La rencontre va se jouer dans un stade Bollaert en feu pour espérer un exploit de l’ordre de l’inimaginable.

>> Suivez le tirage au sort des 8es de finale EN DIRECT

Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu avant le coup d’envoi de la rencontre. Il sera diffusé sur beIN Sports qui prendra l’antenne dès 19h pour cette soirée de Coupe. Vous pourrez également le suivre en direct commenté sur notre site.

Il y aura dix équipes de Ligue 1 (onze si le PSG se qualifie), quatre représentants de Ligue 2 et un de National 2 (Vierzon) qui sera Le Petit Poucet si le PSG bat le Pays de Cassel. Ce lundi, le club nordiste recevra le soutien d’un habitué du lieu, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, dont l’équipe a validé sa présence en 8es dimanche.

"Oui j’y serai, a-t-il confié vendredi. Je serai là pour encourager le club régional, a assuré l'entraîneur des Sang et Or ce vendredi face à la presse. Si Cassel a sa chance? Oui car dans le football il y a toujours une chance. Parfois elle est plus importante et parfois plus infime. Même si elle infime, elle existe. Mais là pour le coup Pays de Cassel, c’est une équipe de la région qui va jouer contre la plus grosse équipe du championnat de France depuis plus d’une décennie. Il n’y a que la Coupe qui peut permettre cela. Et puis notre stade va devenir le stade des Hauts-de-France. Non seulement le stade de Cassel mais le stade des Hauts-de-France ce week-end. C’est aussi quelque chose de magnifique."

Les supporters pourront voir jouer Kylian Mbappé et Neymar mais pas Lionel Messi, préservé pour cette rencontre.