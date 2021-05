Coupe de France: "Il faut profiter du titre", lâche Mbappé après Monaco-PSG

Au micro de France 2 après la 14e victoire du PSG en finale de la Coupe de France, ce mercredi contre Monaco (2-0), Kylian Mbappé a exprimé sa satisfaction, mais n'a pas manqué de dribbler les interrogations sur son avenir.

Pas question de minimiser cette 14e victoire en Coupe de France, malgré le risque que le titre en Ligue 1 échappe au Paris Saint-Germain. Au terme de la finale remportée 2-0 par le club de la capitale contre l'AS Monaco, ce mercredi soir au Stade de France, Kylian Mbappé a partagé son bonheur au micro de France 2.

"On travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotion, de récompense et de reconnaissance. C'est le travail de tout un groupe, tout un staff, qui travaillent tous les jours pour nous, pour le club. On pense fort aux supporters, le titre c'est pour eux aussi", a-t-il d'abord déclaré.

"C'est une super étape aujourd'hui"

"Lorsque tu joues au Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde, le plus grand du pays, chaque titre compte. En plus, c'est un club jeune (51 ans, ndlr). On veut faire partie de cette histoire. C'est une super étape aujourd'hui", a ajouté le champion du monde à propos de cette 45e ligne au palmarès du PSG.

Bien sûr, Kylian Mbappé a aussi été interrogé sur son avenir. À bientôt un an de la fin de son contrat, les négociations pour une prolongation n'ont toujours pas abouti. "Il faut profiter du titre", a-t-il préféré répondre avec sourire pour botter en touche. "Regardez tous les gens qui sont contents! C'est le plus important. Et moi, je suis le premier heureux".