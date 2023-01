Coupe de France: incroyable exploit de Strasbourg Koenigshoffen (R1), tombeur de Clermont en 32e de finale

Pensionnaire de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, Strasbourg Koenigshoffen a éliminé Clermont, 9e de Ligue 1, au bout des tirs au but et se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France (0-0, 4-3 tab).

Peu après 17h30, le stade Emile-Stahl s'est enflammé après la qualification historique de Strasbourg Koenigshoffen pour les 16es de finale de la Coupe de France. À l'issue d'une séance de tirs au but interminable, Herman Kekambus a envoyé son équipe, pensionnaire de Régional 1 (6e division), au septième ciel après avoir battu Clermont au terme d'un match disputé et conclu par un 0-0 à la fin des 90 minutes du temps réglementaire (4-3 aux tirs au but).

Le petit poucet de la compétition

Entré en lice lors du 3e tour, le "06" a battu Inneheim (D2), Elsau Portugais (R2), Schiltigheim (N3), Sarreguemines (R1), Gandrange (R1), Louhans-Cuiseaux (N2) et donc Clermont (L1) pour s'offrir le plus grand exploit de l'histoire du club. Avant le tirage au sort des 16es de finale, qui aura lieu dimanche, le club alsacien confirme son statut de petit poucet de la compétition.

Les résultats des 32e de finale de la Coupe de France

Strasbourg (L1) - Angers (L1) 0 - 0 t.a.b.



Paris FC (L2) - Valenciennes (L2) 3 - 1



Pau (L2) - Montpellier (L1) 2 - 1



Grenoble (L2) - Nîmes (L2) 1 - 0



Châteauroux (Nat) - Paris SG (L1) 1 - 3

Evreux (N2) - SC Bastia (L2) 1 - 1 t.a.b.



RC Grasse (N2) - La Tamponnaise 1 - 0



ESA Linas-Montlhéry (N3) - Lens (L1) 0 - 2

Strasbourg Koenigshoffen (R1) - Clermont (L1) 0 - 0 t.a.b.

Lyon (L1) - Metz (L2) 2 - 1



Avranches (Nat) - Brest (L1) 0 - 2

Marseille (L1) - Hyères (N2) 2 - 0