Coupe de France: le capitaine d'Annecy raconte le plan mis en place pour sortir l'OM

Au lendemain de l'exploit d'Annecy contre l'OM en quarts de finale de la Coupe de France, le capitaine du club haut-savoyard, Jean-Jacques Rocchi, était l'invité de l'After Foot ce jeudi sur RMC. Pour raconter "la meilleure émotion" de sa carrière.

"En tant que Corse, rentrer au Vélodrome avec le brassard et repartir avec la qualif', c’est extraordinaire." Jean-Jacques Rocchi n’est pas prêt d’oublier ce 1er mars 2023. Avec son équipe d’Annecy, il a réussi une sacrée performance en éliminant l’OM (2-2, 7-6 tab), en quarts de finale de la Coupe de France. Présent dans le dernier carré de la compétition pour la première fois de son histoire, le club haut-savoyard n’est plus qu’à une marche du Stade de France. Pour atteindre la finale, il faudra sortir Toulouse, à domicile, début avril. Pour continuer à rêver.

>> Les podcasts de l'After Foot

"On s’arrache ensemble"

"On sait d’où on vient, on n'oublie pas. On a une force mentale, avec un mélange de jeunesse, de fougue et d’expérience", a raconté le capitaine Rocchi ce jeudi soir dans l’After Foot sur RMC. Le natif de Bastia, arrivé à Annecy en 2018, savoure la saison de son club, bien placé pour se maintenir en Ligue 2 et donc auteur en parallèle d’un parcours remarquable en Coupe. Une juste récompense du travail accompli depuis plusieurs mois par le staff de Laurent Guyot. "Le coach a une vision tactique différente, c’est ce qui a fait notre force à Marseille et en championnat. On est que 10es de Ligue 2, mais je signe dès ce soir si on termine la saison à cette place. On ne se pose pas de questions", a insisté Rocchi, avant de détailler la tactique mise en place au Vélodrome pour résister à l’actuel deuxième de Ligue 1.

"On est passés à une défense à cinq contre l’OM parce qu’on savait qu’ils allaient jouer avec des pistons très haut, pas très défensifs, a-t-il expliqué. Il fallait rester en place. Moi mon rôle était de combler, en étant à la fois attaquant et milieu de terrain pour empêcher les sorties de balle de Guendouzi, Veretout… On voulait jouer en deux touches à la récupération pour repartir le plus vite possible vers l’avant, en essayant de concrétiser nos actions. On est disciplinés tactiquement, on ne lâche pas, il y a toujours quelqu’un pour combler. On s’arrache ensemble." Le Téfécé, qui se rendra au Parc des Sports d’Annecy le 4 ou 5 avril, est prévenu.