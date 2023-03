OM-Annecy: Rongier dénonce "une grosse faute professionnelle" après l'élimination en Coupe de France

Valentin Rongier est apparu très remonté après l'élimination de l'OM contre Annecy, mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France. "On doit gagner le match avant les tirs au but", a pesté le milieu de terrain.

C’est une énorme surprise. Après avoir sorti le PSG au tour précédent, Marseille a été éliminé par Annecy (2-2, 7-6 tab), en quarts de finale de la Coupe de France. Un sacré exploit pour le club haut-savoyard, qualifié pour le dernier carré de la compétition pour la première fois de son histoire. Et une terrible désillusion pour l’OM, qui court après un onzième trophée dans l'épreuve depuis son dernier succès en 1989.

"Pas une question de fraîcheur physique"

"Plus que de la déception, il y a de l'énervement, a réagi à chaud Valentin Rongier au micro de beIN Sports. Il faut qu'on assume maintenant. C'est une grosse faute professionnelle. On a trop respecté Annecy, ils ont joué sans complexe. On avait fait le plus dur en marquant. On doit gagner le match avant les tirs au but. On est chez nous et on doit montrer notre supériorité du début à la fin contre une Ligue 2. On n'a pas réussi à le faire." Malgré la mise en garde d’Igor Tudor ces derniers jours ("Ce serait stupide de ne pas passer ce tour"), Marseille est donc tombé dans le piège, au bout d'une séance de tirs au bout marquée par les ratés de Nuno Tavares et Leonardo Balerdi.

"Il reste le championnat. On peut comprendre la frustration des supporters, on avait une chance de remporter la Coupe cette année. Ce n'est pas une question de fraîcheur physique. Tous les matchs, mais encore plus en Coupe, il n'y a pas de fatigue, c'est tout dans la tête", a insisté Rongier. Il faudra donc réussir à relever la tête dès dimanche (20h45). Avec un déplacement à Rennes en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Rongier et ses coéquipiers, corrigés le week-end dernier par le PSG (3-0) au Vélodrome, occupent actuellement la deuxième place du classement, directement menacée par Monaco et Lens, qui pointent à deux longueurs.