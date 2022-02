Coupe de France: le PSG prive Versailles de Parc des Princes pour la demi-finale contre Nice

Comme annoncé par Le Parisien et L’Equipe ce vendredi, le PSG s’est opposé à la demande de Versailles de disputer sa demi-finale de Coupe de France contre Nice au Parc des Princes le 2 mars prochain. Des travaux d’entretien pour la pelouse prévus de longue date explique ce refus. Le club amateur pourrait se tourner vers le stade Charléty.

Mais où se déroulera la demi-finale de la Coupe de France entre le FC Versailles 78 et Nice le 2 mars prochain? Le club de National 2 rêvait du Parc des Princes. Mais ce souhait s’est heurté au refus du PSG, comme l’ont annoncé Le Parisien et L’Equipe ce vendredi.

"Ce n’est pas possible pour des raisons de pelouse qui nécessitent un entretien particulier, a confirmé au quotidien francilien Jean-Luc Arribart, directeur général de Versailles. On respecte totalement leur décision. On comprend parfaitement." Ces travaux étaient prévus depuis longtemps. Ils avaient déjà été repoussés une première fois en novembre à cause du match entre l’équipe de France et le Kazakhstan.

L'option Charlety

La pelouse du Parc étant trop sollicitée à cette période, les Versaillais ont jusqu’à lundi pour communiquer leur plan B à la FFF. Les options ne sont pas nombreuses. Le Stade de France semble inabordable d’un point de vue financier.

Le stade Duvauchelle de Créteil n’emballe pas les dirigeants du club de National 2. Reste le stade Charléty, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Si un accord est trouvé, l’écrin du Paris FC devrait faire l’objet d’un plan de sécurité renforcé. Le 32eme de finale entre le club de Ligue 2 et l’Olympique Lyonnais avait été marqué par de graves incidents et l’exclusion des deux équipes.