Coupe de France: Versailles veut jouer sa demie au Parc des Princes

Sensation de cette édition de la Coupe de France, Versailles affrontera Nice lors des demi-finales. Pour accueillir les hommes de Christophe Galtier, les pensionnaires de National 2 veulent jouer au Parc des Princes.

Souvent en Coupe de France, un Petit Poucet arrive à se hisser jusqu’aux derniers tours de la compétition. En 2018, les Herbiers étaient arrivés en finale où ils s’étaient inclinés avec les honneurs face au PSG.

Versailles a l’occasion d’entrer dans ce fameux cercle. Vainqueurs au bout des tirs au but contre Bergerac, les joueurs évoluant en National 2 seront opposés à Nice en demi-finales de la compétition. Pour cette rencontre, les Versaillais ont trois possibilités pour recevoir les coéquipiers d’Amine Gouiri. Jouer au Stade Charléty, au Stade de France ou au Parc des Princes. Parmi ces trois enceintes, le club de région parisienne a une grosse préférence.

"C’est un grand club avec qui on veut de bonnes relations"

C’est le stade du PSG qui a les faveurs de Versailles. Selon nos informations, la formation a contacté le club de la capitale et attend un retour de leur part. Reste à savoir si les modalités et conditions financières feront en sorte que ce rêve puisse se réaliser. De leur côté, les Niçois sont disposés à recevoir leur adversaire.

Mais le président de Versailles Jean-Luc Arribart confie auprès de RMC Sport vouloir "jouer devant nos supporters." Le dirigeant ajoute qu’il ne veut pas "forcer la main aux Parisiens" avec cette demande: "On veut juste savoir si c’est une hypothèse qui peut convenir au PSG, je pense qu’ils sont en réflexion. On agit de façon courtoise avec eux. C’est un grand club avec qui on veut de bonnes relations."

Une réponse est espérée d’ici vendredi soir. Le club d’Ile-de-France a jusqu’à lundi pour informer la Fédération française de football. Notons que sur Twitter, les Versaillais ont déjà interpelé le leader de Ligue 1 pour pouvoir jouer au Parc des Princes.