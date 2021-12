Coupe de France: une jauge anticipée finalement mise en place pour Chauvigny-OM

Alors que les nouvelles mesures sanitaires portant sur la limitation du public à 5.000 personnes en extérieur ne prennent effet que lundi prochain, la préfecture de Haute-Vienne veut les appliquer dès dimanche pour le match de Coupe de France entre Chauvigny et l'OM.

C'est un revirement de situation qui ne devrait pas spécialement plaire aux supporters de Chauvigny et de l'OM. Alors que la rencontre des 16es de finale de la Coupe de France entre Chauvigny et l'OM, qui doit se tenir dimanche soir (21h) au stade Beaublanc de Limoges, devait faire le plein avec pas moins de 11.000 spectateurs prévus, dont 600 supporters marseillais, la préfecture de Haute-Vienne a revu sa copie.

5 000 spectateurs maximum pour Chauvigny-OM

Selon La Provence, cette dernière a décidé de mettre en place une jauge anticipée, limitant l'accès à 5.000 personnes, comme édicté dans les nouvelles mesures sanitaires présentées par le Premier ministre Jean Castex lundi soir. Ces limitations pour les événements en extérieur ne doivent prendre effet qu'à partir du lundi 3 janvier. Mais la recrudescence des cas positifs avec la progression du variant Omicron ont peut-être conduit la préfecture à agir plus tôt que prévu.

Une réunion a été programmée ce mercredi après-midi et devrait conforter cette option. Une décision qui tombe mal pour le club de National 3, qui avait l'occasion de doper ses recettes billetterie en recevant les Phocéens, qui plus est dans un stade de Limoges à la capacité bien plus importante que le stade municipal Gilbert Arnault où évoluent traditionnellement les Chauvinois.

Il s'agit, pour l'instant, de la seule rencontre de ces 16es de finale de la Coupe de France concernée par cette jauge anticipée. Malgré les demandes de dérogation formulées par Lens - qui défie Lille mardi prochain dans la compétition - afin de jouer avant le 3 janvier et donc l'entrée en vigueur des normes sanitaires, le club nordiste n'a pas eu gain de cause. Il en sera de même pour Vannes, qui affronte le PSG lundi 3 janvier.