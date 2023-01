EN DIRECT - OM-Hyères: Boudjellal toujours en colère à quelques heures du match

Boudjellal ne "pense pas aller au stade"

Président du Hyères FC, Mourad Boudjellal a fait part de sa colère quant au lieu du match, dans de nombreuses prises de parole ces dernières semaines. L'ancien patron du RCT a remis ça ce samedi matin, dans la matinale de RMC.

"La préfecture a refusé (que le match se joue dans le Var) à cause d’énergumènes qui menaçaient de faire des incidents pendant le match. Ce sont donc des énergumènes qui décident. Une minorité a privé une majorité de Varois d’assister à un match comme il n’y en a pas eu depuis 30 ans. Cette minorité fait la loi et ça interpelle sur ce qui est en train de se passer dans le pays, a-t-il pesté. On va faire un recours auprès du tribunal administratif. Boycotter la rencontre ? Quand on voit les sanctions prévues en cas de boycott, c’est compliqué. On va jouer le match, bien sûr. Mais ce n’est pas chez nous. C’était une occasion de faire revivre le football dans le département. On ne se fait pas beaucoup d’illusion. Ce matin, je suis dans le même état d’esprit qu’un boxeur qui se levait en sachant qu’il allait boxer le soir contre Mike Tyson. L’occasion était unique et elle est passée. Je ne pense pas aller au stade, pour moi ce match n’existe pas. On nous a enlevé la fête qu’on voulait organiser. Je n’ai rien contre Martigues, mais je voulais que ça se passe chez moi."