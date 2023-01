Mercato: l'OM vise deux milieux offensifs plutôt qu'un avant-centre

Actuel troisième de Ligue 1 derrière le PSG et Lens, Marseille aimerait se renforcer durant ce mercato hivernal. Deux éléments offensifs sont visés.

Un 6-1 collé à Toulouse au Vélodrome et une victoire 2-1 à Montpellier. Pour Marseille, la reprise post-Coupe du monde se passe très bien. Troisième de Ligue 1, le club phocéen est en confiance à l’heure d’affronter Hyères samedi en 32es de finale de la Coupe de France, puis Troyes, mercredi prochain pour la 18e journée de championnat.

Marseille veut prolonger Dieng

Pour entretenir cette bonne dynamique et aider Igor Tudor à atteindre les objectifs fixés pour cette saison, la direction phocéenne aimerait lui offrir des recrues lors de ce mercato hivernal. La nouveauté, c’est que l’OM vise plutôt deux milieux offensifs pour faire face à la blessure d’Amine Harit, et combler les départs de Gerson (Flamengo) et Luis Suarez (prêt à Almeria). Le club serait satisfait s'il parvient à signer deux joueurs. Sauf pépin physique en défense.

Initialement, comme le laissait entendre récemment Igor Tudor, les Marseillais avaient en tête de recruter un avant-centre. Mais la réflexion en interne a évolué, notamment parce que le mois de janvier est compliqué pour trouver un bon buteur à un prix correct. La tendance va donc au recrutement de deux éléments offensifs.

Comme expliqué par RMC Sport depuis plusieurs semaines, Marseille est resté en contacts étroits avec l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi et son club de l’Atalanta Bergame. Concernant Bamba Dieng, la volonté est aujourd’hui de le prolonger puisqu’il est resté au club après un mercato estival agité. Il n’y a pas encore eu de rendez-vous mais les dirigeants marseillais vont rencontrer son agent prochainement.