Coupe de France: le bilan de l'OM contre les "petites" équipes est-il si mauvais ?

L’Olympique de Marseille, opposé au Hyères FC (National 2) ce samedi en 32e de finale de Coupe de France, a pris la mauvaise habitude de se faire surprendre par des "petites" équipes dans cette compétition. Avec cinq éliminations contre des clubs semi-professionnels ou amateurs, les Phocéens font évidemment partie des mauvais élèves de Ligue 1 au XXI siècle. Mais une équipe a fait pire sur les deux dernières décennies.

Les supporters de l’OM n’y échappent jamais. À chaque fois que leur équipe est opposée à un club amateur ou semi-professionnel en Coupe de France, ils doivent essuyer de nombreux chambrages sur leur passé peu glorieux contre ces fameux "petits". Mais, alors que Marseille affronte le Hyères FC (N2) ce samedi en 32e de finale (15h30), cette idée reçue qui veut que les Phocéens tombent plus souvent dans le piège que les autres équipes de Ligue 1 est-elle vérifiée ?

Depuis le début du XXIe siècle, l’OM a connu cinq sorties de route contre des équipes évoluant à au moins deux échelons inférieurs: Carquefou (CFA2, 8e de finale en 2008), Quevilly (National, quart de finale en 2012), Grenoble (CFA, 32e de finale en 2015), Andrézieux (National 2, 32e de finale en 2019) et Canet-en Roussillon (National 2, 16e de finale 2021). En 13 éditions, les Olympiens ont donc chuté en moyenne un peu plus d’une fois tous les trois ans.

Les chiffres semblent éloquents. Mais la question est désormais de savoir où se place l’OM par rapport aux autres formations de l’élite. Pour répondre à cette interrogation, RMC Sport s’est penché sur les éliminations des clubs de Ligue 1 contre des petits au XXI Siècle. La méthodologie: regarder le nombre de fois où une formation de l’élite est tombée contre une équipe évoluant au troisième échelon et au-delà depuis l’édition 1999-2000.

Bordeaux, équipe la plus "maudite" de Ligue 1 au XXI siècle

À ce petit jeu, une seule équipe fait pire que l’OM sur la période: les Girondins de Bordeaux. Sur les deux dernières décennies, le club au scapulaire a été éliminé à sept reprises de la Coupe de France par des équipes de N1, N2 ou N3 (ex-National, CFA et CFA2) alors qu’il évoluait en Ligue 1. Dans l’ordre: Calais RUFC (CFA) en 2000, Lusitanos Saint-Maur (National) en 2002, Bayonne (CFA) en 2004, Montceau Bourgogne (CFA) en 2007, Ile-Rousse (CFA2) en 2014, Granville (National 2) en 2018 et Pau (National) en 2020. Voilà de quoi donner un argument aux Marseillais qui en ont marre de se faire vanner.

Plusieurs formations de Ligue 1 ont par ailleurs été éliminées à quatre reprises par des petits depuis 2000. Lille (Libourne Saint-Seurin en 2002, Colmar en 2010, Trélissac en 2016, Epinal en 2020), Rennes (Amiens en 2001, Romorantin en 2007, Quevilly en 2010 et 2012), Lens (Besançon en 2000, Dijon en 2004, Montceau Bourgogne en 2007, Red Star en 2021) et Nice (Gazélec Ajaccio en 2000, Nîmes en 2005, Plabennec en 2010 et le Red Star en 2020) ont chuté "seulement" une fois de moins que l'OM contre des clubs amateurs ou semi-professionnels lorsqu'ils évoluaient en Ligue 1.

Le PSG et l'OL gèrent mieux ces rendez-vous

Pour Marseille, l’étiquette du "gros" qui se fait systématiquement (ou presque) surprendre par des petits peut également s’expliquer par le fait que les autres cadors du football français ont pris l’habitude de mieux gérer ces rendez-vous. À côté de l’OM, le PSG (une élimination contre Rodez, alors en National, en 2009) et l’OL (deux éliminations contre Epinal et Libourne Saint-Seurin, respectivement en National et CFA2 en 2013 et 2003) passent pour des bons élèves. De son côté, Monaco a vécu trois fois cette forme d’humiliation depuis 2000 (Chambéry en 2011, Colmar en 2006, ASOA Valence en 2001).

À noter qu’avec une seule élimination (US Boulogne en 2006), le FC Nantes est, aux côtés du PSG, l’équipe habituée à jouer en Ligue 1 qui s'est faite le moins surprendre depuis le début du XXIe siècle, même si les cinq saisons passées en Ligue 2 sur cette période sont forcément un petit avantage pour les Canaris. Désormais, reste à savoir quelle formation de Ligue 1 viendra ajouter une sortie de route contre un club amateur ou semi-pro à son CV à l’issue de cette édition 2022-2023. Avec une mise à jour de nos statistiques à prévoir dès ce week-end lors des 32es de finale ?