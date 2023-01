Coupe de France: "Je vous incite à parier sur nous", Boudjellal rêve d’un exploit contre l’OM mais tacle encore la délocalisation

Hyères affrontera l'OM ce samedi à Martigues lors des 32es de finale de la Coupe du France. Président du club varois et membre des Grandes Gueules sur RMC, Mourad Boudjellal a dénoncé jeudi l'impossibilité de jouer le match au stade Mayol à Toulon mais espère quand même un exploit de son équipe.

Quand Mourad Boudjellal a une idée en tête, pas question de lâcher l'affaire. Et quand il est en colère, le président du club de football de Hyères ne compte pas se laisser faire. Frustré de la délocalisation du 32e de finale de Coupe de France entre son équipe et l'OM à Martigues, le dirigeant a une nouvelle exprimé sa déception dans les Grandes Gueules ce jeudi sur RMC. Mais qu'on se le dise, il rêve encore d'une qualification des Varois.

"La cote est à 29. Je vous incite à parier sur nous parce samedi vous allez être surpris samedi à 15h30. Je le rappelle mais un billet de 100 euros cela fait 2.900 euros et cela permettra de payer une demie facture d’électricité, a plaisanté l'ancien patron du RCT en Top 14. Le match devait se dérouler au stade Mayol. Et ce n’est pas possible parce que le football suscite une espèce de violence gratuite et d’animosité entre des minorités de supporters. Et il se trouve que dans ce pays, les minorités font parfois la loi. Et ça c’est embêtant."

"Martigues mais ce n’est pas Toulon, ce n’est pas chez nous"

Un temps impliqué dans un projet de rachat du club phocéen avec Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal se voyait déjà organiser une fantastique fête à Mayol pour accueillir l'OM. En vain.

"Je n’ai rien contre Martigues mais ce n’est pas Toulon, ce n’est pas chez nous. S’il y a plus d’une division d’écart, ce qui est le cas comme il y en a trois, on devrait jouer le match à domicile, a encore pesté le membre des GG. Et on est la seule équipe comme cela à jouer à l’extérieur puisque Martigues c’est plus près de Marseille que de Hyères."

Et de conclure avec une énième bravade: "On va gagner et après on va se taper Nice parce que c’est quand même une équipe de baltringues (rires). Et la finale ce sera face au PSG (rires)."