Brest: "On a fait un match amical", la colère froide de Der Zakarian après l'élimination contre Nantes

En conférence de presse, l'entraîneur de Brest Michel der Zakarian s'est montré abattu par le niveau de son équipe face à Nantes en huitièmes de Coupe de France (défaite 2-0).

"Il n'y a pas photo." En conférence de presse, Michel der Zakarian n'a trouvé rien de positif au match de huitièmes de finale entre Nantes et Brest, qui s'est soldé par une défaite 2-0. L'entraîneur du club breton semblait dépité par le match de ses joueurs.

"Il n'y a pas photo ils ont été plus forts que nous", débute celui qui est arrivé sur le banc brestois à l'été. "Ils nous ont mangé dans tous les domaines, on n’a pas existé du début à la fin." Sur deux très belles réalisations de Ludovic Blas, bien aidé par la passivité de la défense brestoise, les Bretons se sont fait punir et ont quitté la Coupe de France par la petite porte.

"On est en surnombre mais ça ne sert à rien"

"On a fait un match amical en première période et on a été mauvais en deuxième période. On n’a pas cadré une frappe du match, on n'a rien fait on a été mauvais. Ils ont été plus fort que nous. Ça fait deux matches qu’on fait ici et on perd les deux matches" résume Michel der Zakarian. "Vous avez vu une meilleure seconde période ? demande-t-il aux journalistes présents à la Coupe de France. Pas moi."

Pourtant il avait promis de ne pas faire de cadeau au club où il a passé une quinzaine d'années, comme joueur puis entraîneur, même si Brest n'a jamais brillé en coupe, avec seulement deux quarts de finale à son palmarès (1983 et 2015). Et ce n'est pas encore cette saison que le Stade Brestois retrouveront les quarts.

Il conclue son monologue de coach désabusé pour revenir sur les buts encaissés : "Le but qu’on prend, on perd un ballon à 50m du but et le mec fait appui remise et il est tout seul, on recule, on recule. On laisse frapper, c’est bien. On est en surnombre mais ça ne sert à rien."

"Je suis super fier de ce que montre les garçons"

Antoine Kombouaré s'est dit lui très satisfait et fier de son équipe, actuelle 9e de Ligue 1 : "Totalement maîtrisé, je ne dirai pas ça, mais j’ai beaucoup de fierté. J’attendais de mes joueurs de savoir s’ils étaient capables d’aller chercher la qualification. C’est vrai que c’est très intéressant, on s’être appuyé sur une assise défensive solide."

Mais il envoie tout de même un message à ses joueurs : "Il faut se souvenir que juste avant qu’on marque le premier but, on a eu une grosse alerte, un ballon en profondeur et on sait fait peur sur l’action. Grâce à ce score on a pu maîtriser le match. Je suis super fier de ce que montre les garçons, c’est bien mais il faut continuer."