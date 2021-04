Red Star-OL: "Un synthétique, ce n'est pas du football", le coup de gueule de Garcia

Vainqueur du Red Star aux tirs au but (2-2, 5 tab 4), l'OL s'est qualifié ce jeudi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une (petite) satisfaction pour Rudi Garcia, qui a pointé après la rencontre le terrain synthétique du stade Bauer.

L'OL a failli tout gâcher, mais l'OL s'est qualifié. Après avoir mené 2-0, puis vu le Red Star revenir à 2-2, le club rhodanien a finalement disposé de la formation de National aux tirs aux buts (5 tab 4) ce jeudi soir en 8e de finale de Coupe de France, pour décrocher son billet pour les quarts.

"On est qualifiés, il n’y a que ça qui compte en Coupe, a réagi Rudi Garcia après la rencontre. Par contre quand on mène 2-0, qu’on est une L1 de haut de tableau et qu’on joue une équipe de National, on doit tuer le match. Quand on bafoue ces occasions, on n’est pas à l’abri d’un retour de l’adversaire… Maintenant l'essentiel c’est de penser au match de dimanche contre Angers, il n’y a pas grand-chose à ajouter."

"Je suis content de ne pas avoir de blessé"

Si ce n’est, tout de même, quelques critiques sur les conditions de jeu au mythique stade Bauer de Saint-Ouen. "Ce terrain ne permet pas de jouer au football, un terrain synthétique ce n’est pas du football, a taclé Garcia. J’étais content de revoir le stade Bauer, j’adore le Red Star, mais laisser jouer un 8e de finale de Coupe de France sur un synthétique, je pense que c’est un manque de respect pour les professionnels qui peuvent se blesser. Le danger n’est pas le synthétique en lui-même, mais le fait de passer de l’herbe au synthétique. Je n’en ai pas parlé aux joueurs avant le match, mais je suis content de ne pas avoir de blessé."

Relancé sur le folklore audonien, et plus particulièrement le laser vert pointé depuis un immeuble voisin vers les yeux du gardien Julian Pollersbeck durant la séance de tirs au but, Garcia a préféré sourire. Pour en remettre une couche sur la surface de jeu: "Bientôt le Red Star aura un nouveau stade, c’est un club historique, il le mérite. Quand on voit les conditions dans lesquelles ils jouent toute la saison, ils sont méritants. Encore plus méritants de jouer sur un terrain avec des billes de caoutchouc..."