Algérie: la Fédération Gambienne a porté plainte contre Belmadi

Les récentes déclarations du sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, contre l’arbitre gambien Bakary Gassama suscitent de nombreuses réactions. La Fédération Gambienne de football a annoncé avoir "déposé une plainte" auprès de l’instance algérienne et demande des enquêtes disciplinaires à la Fifa et la CAF.

"On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre un mal un pays", "Il a enlevé l’espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu’il faut le tuer". Plusieurs semaines après la défaite de l’Algérie aux barrages contre le Cameroun (1-2), privant les Fennecs du Mondial 2022, le sélectionneur Djamel Belmadi ne décolère pas et a encore fustigé l’arbitrage du Gambien, Bakary Gassama.

Des propos pouvant coûter cher à l’ancien milieu de terrain. Via un post sur Facebook, la Fédération Gambienne de football annonce avoir "déposé une plainte officielle auprès de la Fédération algérienne de football." La raison principale étant les nombreuses "attaques verbales soutenues lancées contre M. Bakary Gassama, par des ressortissants algériens."

Sur le plateau de Canal+, l’ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron a de son côté souhaité une suspension de Belmadi: "C’est gravissime ce qu’il dit. Il devrait être suspendu pour un moment. C’est clairement un appel à la violence."

La demande de la Fédération gambienne à l’Algérie

En plus d’avoir "demandé officiellement à la FIFA et à la CAF d’ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires" contre Belmadi, l’instance gambienne exige que la Fédération Algérienne fasse "une déclaration publique condamnant les actions de M. Belmadi et toutes les attaques verbales contre M. Gassama."

La Fédération ajoute que l’Algérie "sera tenue responsable et complice de tout préjudice" pouvant arriver à l’arbitre du célèbre Algérie-Cameroun. Rappelons que Belmadi a annoncé il y a peu aux médias son intention de rester le sélectionneur des Fennecs.