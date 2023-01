Argentine-France: Romero explique pourquoi il a hurlé au visage de Mbappé

Cristian Romero, défenseur de l’Argentine, a donné les raisons de sa célébration bruyante à quelques centimètres du visage de Kylian Mbappé sur le troisième but argentin lors de la finale de la Coupe du monde.

C’est l’une des nombreuses images virales de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France (3-3, 4 tab 2). Cristian Romero, défenseur argentin, a été immortalisé en train de hurler sa joie au visage de Kylian Mbappé après le troisième but de son équipe inscrit par Lionel Messi en prolongation. Une vidéo avait montré le défenseur de Tottenham se retourner immédiatement en direction de la star française pour fêter ostensiblement cette réalisation.

"Il a très mal traité Fernandez"

Dans une interview à la radio argentine DSports, il a expliqué les raisons de cette joie démonstrative. "J'ai crié le but à la figure de Mbappé, car Enzo (Fernández) avait parlé avec lui et il (Mbappé) l'a très mal traité, a-t-il déclaré. Donc, j’ai fêté le but de Leo devant son visage." Cela n’a pas vraiment déstabilisé l'attaquant star du PSG, qui avait égalisé quelques minutes plus tard sur penalty, s’offrant un triplé. Il avait aussi transformé son tir au but.

L’Argentine a finalement décroché son troisième titre mondial en s’imposant lors de cette séance, ponctuant un scénario complètement fou. "Je regarde la finale tous les jours, sourit-il. J'ai toujours voulu affronter la France en finale, car ils étaient champions du monde. C'était un match difficile car nous connaissions le standing qu'ils avaient."



Romero a évidemment salué la performance de Lionel Messi. "Du point de vue du football, nous savons ce que Messi représente, pour moi et pour beaucoup, il est le plus grand de l'histoire, a-t-il lancé. Il a une simplicité et une humilité au quotidien et cela le rend plus grand." Il milite aussi pour la signature d’un "contrat à vie" pour le sélectionneur, Lionel Scaloni. Il n’a en revanche rien dit sur l’énorme tampon infligé à Hugo Lloris, son coéquipier en club après duquel il ne s’est pas excusé lors de cette rencontre.