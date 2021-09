Coup d’Etat en Guinée: comment les clubs français se sont organisés pour leurs joueurs guinéens, bientôt rapatriés

Après la tentative de coup d’Etat militaire dimanche en Guinée et l’annulation du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face au Maroc, les joueurs guinéens évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 vont pouvoir revenir en France ce mardi.

Après les internationaux marocains, c’est désormais au tour des Guinéens de se préparer au départ. Ce lundi à 18h, les deux pays devaient s’affronter pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un match finalement annulé en raison d’une tentative de coup d’Etat militaire à Conakry. Une décision prise "afin d'assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels du match", a indiqué la Fifa.

Alors que les Marocains ont pu prendre un avion pour rallier Casablanca dimanche soir, les internationaux guinéens évoluant à l’étranger, et notamment en France, sont toujours bloqués dans leur pays. Saïdou Sow (Saint-Etiennne), Abdoulaye Sylla (Nantes), Mohamed Bayo (Clermont), Florentin Pogba (Sochaux) et Issiaga Sylla (Toulouse) reviendront dans l’Hexagone mardi dans la soirée.

Un retour avec les Marocains a été envisagé

Les dirigeants des clubs français concernés par ces retours ont créé un groupe WhatsApp dimanche à la hâte. "On s'est alors demandé comment ramener nos joueurs le plus vite possible et en toute sécurité, indique un dirigeant de club. Ils étaient de toute façon dans un hôtel à l'abri." Il a même été question un moment que les Guinéens partent dimanche soir dans le même avion que les Marocains mais ça n'était manifestement pas possible sur le plan sanitaire. Finalement, les clubs ont affrété un avion qui décollera de Guinée mardi midi et qui est attendu vers 20h au Bourget. Une nouvelle date doit être communiquée prochainement pour la tenue de cette rencontre.