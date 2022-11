Coupe du monde 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Etats-Unis - pays de Galles

Le pays de Galles de Gareth Bale entrent en scène ce lundi soir (20h) dans le groupe B, face aux Etats-Unis, pour un affrontement qui s'annonce très indécis en ce début de Coupe du monde 2022 au Qatar.

En clôture de cette deuxième journée à la Coupe du monde 2022, le pays de Galles va se mesurer à une jeune équipe des États-Unis, laquelle entend préparer au Qatar la prochaine Coupe du monde qu’elle co-organisera avec le Mexique et le Canada en 2026. Le coup de cette troisième et dernière rencontre du jour, qui sera diffusée simultanément sur les antennes de TF1 et de beIN Sports (1 et 2), est prévu à 20h. Les Etats-Unis pourrait créer la première sensation de cette Coupe du monde face à une équipe qui a perdu de sa superbe, comme en témoigne sa relégation en Ligue B de la Ligue des nations.

>> Etats-Unis - pays de Galles EN DIRECT

A quoi faut-il s'attendre avec Gareth Bale ?

Les Etats-Unis, emmenés par des joueurs confirmés tel Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic, Sergino Dest (AC Milan, ex-FC Barcelone) et bien sûr leur capitaine Tyler Adams (Leeds), tenteront de franchir le premier tour, comme en 2010 et en 2014 pour leur dixième participation à une Coupe du monde. Du côté du pays de Galles, son principal atout offensif demeure Gareth Bale. Reste à savoir dans quelle forme l’ancien joueur du Real Madrid va se présenter sur le terrain du stade Ahmed-Ben Ali. "Je suis en pleine forme, je suis à 100%", a-t-il assuré en conférence de presse, tout en reconnaissant qu’il n’a "pas énormément joué ces dernières années", et pas davantage depuis qu’il est arrivé en MLS.

"A-t-il joué autant de minutes que nous le souhaiterions ? Probablement pas, a glissé le sélectionneur gallois Rob Page alors qu’il évoquait la situation de son capitaine. Mais cela ne m'inquiète pas. Il a prouvé à maintes reprises que lorsqu'il enfile le maillot gallois, quel que soit le nombre de minutes jouées en club, il est toujours présent." La rencontre de ce soir sera une première occasion de le vérifier dans ce groupe B qui comprend également l’Angleterre et l’Iran.