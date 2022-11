Pays de Galles: Gareth Bale sera privé de golf pendant la Coupe du monde

Gareth Bale ne pourra pas pratiquer le golf, sa passion, sur son temps libre pendant la Coupe du monde. L’hypothèse a pourtant été étudiée par le manager de la sélection avant d’être rapidement balayée.

Cette fois, le golf passera après le football pour Gareth Bale. Grand amateur des parcours en 18 trous, le joueur profite parfois de son temps libre lors des rassemblements avec la sélection pour assouvir sa passion. Il n’en aura pas l’occasion au Qatar, comme l’a confirmé Robert Page, sélectionneur gallois qui annoncera la liste des joueurs retenus ce mercredi soir.

"Nous n'aurons pas le temps pour autre chose"

"Lors des rassemblements précédents, Gareth Bale, Kieffer Moore ou Aaron Ramsey venaient me voir et me posaient des questions sur le plan d'entraînement, a-t-il expliqué dans la presse galloise. S'il n'y a pas d'entraînement ou de réunion d'équipe, ils sont autorisés à aller jouer au golf s'ils le souhaitent. Mais la prochaine Coupe du monde 2022 sera différente. En participant à ce tournoi, nous n'avons pas le temps pour autre chose. Nous devons jouer un match tous les quatre jours. Personne ne sera autorisé à jouer au golf pendant le tournoi. Nous allons au Qatar pour la Coupe du monde 2022 en tant que représentant de tout le pays et nous devrons nous concentrer pour faire de notre mieux."

Le manager a pourtant confié avoir tâter le terrain en amont de la compétition. "Nous avions prévu une partie de golf, a-t-il confié. Je suis allé au club de Doha, il est tenu par un Britannique. Il a dit: ‘Je vais vous réserver un créneau’. Mais il fait noir à quatre heures. Nous avons regardé, mais il y a d'autres fonctions que nous pourrions avoir à faire, donc nous n'aurons probablement pas la chance de le faire."

Le Pays de Galles va lancer Coupe du monde - sa première depuis 1958 - contre les États-Unis le 21 novembre avant d’affronter l'Iran, puis l'Angleterre. Même s’il n’est pas "à 100%" après avoir remporté le titre en MLS avec le Los Angeles Galaxy, Bale participera à ce moment d’histoire en étant pleinement concentré sur le terrain. L’ancien joueur du Real Madrid était très critiqué en Espagne pour son temps passé sur les greens. Il avait provoqué la colère des fans et du club après s’être affiché tout sourire avec une banderole "Wales. Golf. Madrid. In that order" en novembre 2020 après la qualification pour l’Euro 2020.