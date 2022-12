Coupe du monde 2022: Marcelo Bielsa évoqué pour être le prochain sélectionneur de l'Uruguay

Après l'élimination de l'Uruguay dès les phases de poules de la Coupe du monde 2022, le nom de Marcelo Bielsa est évoqué pour prendre le poste de sélectionneur de la Celeste. L'ancien coach de l'OM et du Chili aurait alors une vaste mission reconstruction face à lui.

Licencié de Leeds fin février, Marcelo Bielsa pourrait rebondir en tant que sélectionneur de l'Uruguay. Un journaliste de TyC Sports annonce que le technicien argentin va reprendre la Celeste en 2023.

Une équipe éliminée ce vendredi de la phase de groupes de la Coupe du monde. Il succéderait ainsi à Diego Alonso, en poste depuis décembre 2021. Pour Marcelo Bielsa, il s'agirait de sa troisième expérience en tant que sélectionneur après des passages en Argentine et au Chili.

Il faut gérer la fin d'une génération

Sur le papier, cela ressemble au projet idéal pour "El Loco", idole d'Amérique du Sud et dont l'amour pour le jeu et les missions reconstruction n'est plus à démontrer. L'Uruguay doit gérer un passage de témoin entre générations, avec les adieux probables de Luis Suarez ou Edinson Cavani.

Dans le contenu, les Uruguayens devront aussi trouver un nouveau souffle, après un Mondial raté et une non qualification à un but près. Tout en gérant un traumatisme footballistique. Marcelo Bielsa, un temps évoqué à Bilbao ou Bournemouth ces dernières semaines, pourrait en être le garant.