Coupe du monde 2030: une possible candidature commune Arabie saoudite-Italie

Selon The Athletic, l’Arabie saoudite envisagerait une candidature commune avec l'Italie pour co-organiser de la Coupe du monde 2030. Les Italiens, champions d'Europe cet été, ont accueilli la compétition pour la dernière fois en 1990.

Ce serait une première. Une Coupe du monde organisée sur deux continents différents. C’est ce qu'envisagerait l'Arabie saoudite, avec une possible candidature pour co-organiser la compétition en 2030 avec l’Italie, selon The Athletic, qui souligne que les deux pays entretiennent déjà de très bonnes relations diplomatiques, commerciales et sportives. La Supercoupe d’Italie se jouera en Arabie saoudite l'hiver prochain, pour la troisième année de suite. Le royaume songerait aussi à financer les travaux de rénovation des stades italiens si leur candidature allait au bout.

L’Italie, quant à elle, pourrait être intéressée pour accueillir une compétition internationale, comme l'Euro 2028 ou la Coupe du monde 2030. "Nous évaluerons une candidature de l'Italie, mais pour cela, nous devons améliorer les conditions d'accueil des stades. Si nous ne réinvestissons pas dans les infrastructures, nous ne pourrons jamais aspirer à organiser un si grand événement", a indiqué ce jeudi Gabriele Gravina, le président de la Fédération Italienne de Football.

48 équipes à partir de 2026

Avec un Mondial qui regroupera 48 équipes au lieu de 32 à partir de l’édition de 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, les candidatures conjointes sont aujourd’hui encouragées par la Fifa. Mais avec plus de 5.000 km de distance entre Riyad et Rome, les capitales de ces pays, des questions pourraient se poser concernant le déplacement des délégations et des supporters.

L’Arabie saoudite n’a jamais organisé de Coupe du monde. Son voisin et rival, le Qatar, accueillera l'édition à l'hiver 2022. En 2002, deux pays proches géographiquement, la Corée du Sud et le Japon, avaient co-organisé la compétition pour la première fois. L’appel à candidatures pour la Coupe du monde 2030 sera lancé en 2022 et le pays hôte sera connu en 2024.