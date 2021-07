Mercato: Chiellini, héros de l’Italie à l’Euro 2021, est toujours sans club

Si Giorgio Chiellini a été l’un des grands artisans du triomphe à l’Euro 2021 de l’Italie dont il est le capitaine, le défenseur central de 36 ans, est libre de tout contrat depuis l’expiration de son bail avec la Juventus le 30 juin.

Présent glorieux mais avenir flou pour Giorgio Chiellini. Lundi, c’est avec le trophée de l’Euro 2021 que le défenseur central italien est revenu dans son pays. Aux côtés de son sélectionneur Roberto Mancini, le capitaine de la Nazionale a effectué un retour triomphal en Italie. La veille, lui et ses partenaires azzurri ont triomphé de l’Angleterre en finale à Wembley, bouclant un Euro 2021 brillant. Avec son complice de toujours Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini fait partie de ces joueurs qui ont impressionné. Malgré le poids de ses 36 ans, le joueur de la Juve a montré une assurance à toute épreuve. Une réussite qui ne l’empêche pas d’être, à ce jour, un joueur sans club.

>> Le mercato en direct

Il vise le Mondial 2022 au Qatar

Si on parle tous les jours de l’avenir de Lionel Messi (bien parti pour prolonger au Barça), Chiellini fait aussi partie des joueurs libres de tout contrat. Avec la Juve, son club depuis 16 ans, son bail a expiré le 30 juin. Comme Messi en Catalogne, la tendance est plutôt à une prolongation. L’agent du défenseur central se dit "serein" et attend un signe des dirigeants de la Juve : "Ils doivent d’abord faire une proposition, a déclaré Davide Lippi, fils de marcelo Lippi, interrogé sur l’antenne de "Radio Radio". A ce jour, il n’y en a pas. On attend que la Juventus nous dise quand est-ce qu’on pourra s’asseoir pour discuter."

D’après son agent, Chiellini n’envisage pas encore de raccrocher les crampons car le joueur qui aura 38 ans en 2022, vise la Coupe du monde au Qatar : "Penser qu’il puisse être à la retraite, c'est de la folie, poursuit-il. Ce qui nourrit Giorgio, c’est la passion et on a vu à l’Euro qu’elle est toujours aussi forte." Une situation néanmoins étonnante qui a fait réagir l’ancien coach de la Vieille Dame, Marcelo Lippi : "Il était un symbole de la Juve depuis de nombreuses années. Maintenant on attend un club. Il est le seul joueur libre de la sélection italienne." Peut-être plus pour longtemps.