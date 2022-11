Coupe du Monde Allemagne – Japon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mercredi, les quadruples champions du monde défient le Japon pour le premier match de la Coupe du Monde. Les deux équipes ne se sont pas affrontées depuis 2006. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Allemagne – Japon !

Depuis 2014, la Nationalmannschaft a connu plusieurs difficultés. Les Allemands ont été défaits à l’Euro 2016 et 2020 et ont été éliminés au premier tour de la Coupe du Monde 2018.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Canal+ et beIN Sports proposent une offre pour voir la CDM2022 J'en profite

Toutefois, Hans-Dieter Flick peut compter sur Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen dans les buts, ainsi que sur des milieux de terrain expérimentés, tels que Mario Götze, Joshua Kimmich ou encore Leon Goretzka. En face, les Samuraï Blue débutent le Mondial en affrontant l’Allemagne, l’une des équipes favorites. Toutefois, les Nippons ont réussi à atteindre les huitièmes de finale en 2002, 2010 et 2018. Ainsi, Hajime Moriyasu compte renouveler l’exploit grâce à ses vingt-six joueurs, dont l’ancien Marseillais Hiroki Sakai. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Allemagne – Japon !

Diffusion Allemagne – Japon en direct : sur quelle chaîne ?

La chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match Allemagne – Japon, ce mercredi 23 novembre à 14 heures. L’équipe de commentateurs beIN SPORTS, dont fait partie Christophe Josse, vous attend au Khalifa Stadium pour le coup d’envoi. La rencontre est précédée par l’émission “Club Qatar”, qui fait le point sur l’actualité de la compétition et les enjeux de la rencontre. Ainsi, avant chaque match, vous retrouvez à l’antenne Florian Genton, François Rabiller, Darren Tulett ou Vanessa Le Moigne.

Regardez le match avec ce bon plan RMC Sport

Vous pouvez suivre 100 % des matchs de la Coupe du Monde sur l’écran de votre choix, via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime + Ligue 1, avec engagement de 12 mois. Elle est au prix de 25 euros par mois pendant six mois, puis 37 euros par mois.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.