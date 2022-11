Coupe du Monde Angleterre – États-Unis : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

L’Angleterre termine sa deuxième journée de compétition en affrontant les États-Unis. En tête du classement, les Anglais comptent confirmer leur place de leader. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match de la Coupe du Monde Angleterre – États-Unis en direct !

Les chaînes beIN SPORTS et TF1 diffusent en direct le match Angleterre – États-Unis, ce vendredi 25 novembre à 20 heures. La prise d’antenne a lieu dès 19 heures, pour l’émission d’avant match “Club Qatar”. Le coup d’envoi sera, quant à lui, donné par Jesus Valenzuela Saez, depuis l’Al Bayt Stadium.

Regardez la CDM 2022 Offre Canal+ Profitez de l'offre Canal+ avec beIN Sports pour voir toute la CDM 2022 ! J'en profite

Puis, une fois le match terminé, Thomas Thouroude et Margot Dumont décryptent la journée de compétition dans le “Qatar Night Show”.

Coupe du Monde Angleterre – États-Unis en direct : les enjeux

Les Three Lions sont les seuls du groupe B à avoir remporté leur premier match. En effet, ils ont dominé l’Iran et se sont imposés (6-2). Toutefois, le capitaine Harry Kane a dû sortir pendant la rencontre à la suite d’un tacle. Par chance, sa cheville va mieux et l’attaquant de Tottenham sera présent sur le terrain, contre les États-Unis.

Du côté des Yanks, les Américains ont concédé un match nul face au Pays de Galles (1-1), en encaissant un but sur un penalty à la 82e minute de jeu. Troisièmes du groupe, les États-Unis doivent remporter leur première victoire pour rester dans la course aux huitièmes de finale. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match de la Coupe du Monde Angleterre – États-Unis en direct !

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

À l’occasion de la Coupe du Monde, RMC Sport propose une offre exceptionnelle RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Au programme : 100 % des matchs du tournoi et des émissions exclusives en direct sur l’écran de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.