Coupe du Monde Arabie Saoudite – Mexique : à quelle heure et sur quelle chaîne TV voir le match ?

Ce mercredi, l’Arabie Saoudite et le Mexique s’affrontent pour le dernier match des phases de groupes. Pour le moment, aucune sélection du groupe C n’est qualifiée pour la suite de la compétition. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Arabie Saoudite – Mexique en direct !

Ce mercredi 30 novembre, retrouvez en direct sur la chaîne beIN SPORTS 2 le match Arabie Saoudite – Mexique. Le coup d’envoi sera donné par Michael Oliver à 20 heures, au Lusail Stadium.

Dès 18 heures 30, Emmanuel Barth et Thomas Ferro-Villechaize vous partagent les dernières informations sur les matchs dans l’émission “Inside Qatar : l’actu”. Puis dès 19 heures, Florian Genton et les autres animateurs du “Club Qatar” prennent le relai pour vous présenter les enjeux de la rencontre.

Coupe du Monde Arabie Saoudite – Mexique en direct : les enjeux

L’Arabie Saoudite a perdu l’un de ses défenseurs, Yasser Al-Shahrani, blessé lors du premier match contre l’Argentine. Depuis, les Faucons verts se sont inclinés contre la Pologne (2-0). Toutefois, les hommes d’Hervé Renard sont à la troisième position, ex aequo avec l’Argentine. Tout reste à jouer, et l’Arabie Saoudite peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. De leur côté, les Mexicains se retrouvent à la dernière place du groupe, avec seulement 1 point.

El Tri a obtenu un match nul face à la Pologne avant d’être défait par l’Argentine (2-0). Cependant, même si le Mexique a toujours remporté les matchs contre l’Arabie Saoudite (1 match nul et 4 victoires), rien n’est encore fait. En effet, la qualification de l’une des deux sélections dépend aussi du résultat entre la Pologne et l’Argentine.

