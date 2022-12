Coupe du Monde Argentine - Australie : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce samedi, l’Argentine défie l’Australie pour obtenir une place en quart de finale. C’est la première fois que les deux équipes se rencontrent en Coupe du Monde. Découvrez dans ces lignes sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Argentine – Australie en direct !

Les chaînes TV TF1 et beIN SPORTS 1 diffusent en direct le match Argentine – Australie ce samedi 3 décembre à 20 heures. Dès 19 heures, Vanessa Le Moigne et les autres animateurs de “Club Qatar” prennent l’antenne pour vous présenter le match et ses enjeux.

Offre Canal+ Regardez 100% de la CDM 2022 ! Profitez de l'offre beIN Sports & Canal+ pour voir toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Puis, vous retrouvez l’arbitre Szymon MARCINIAK en direct de l’Ahmad bin Ali Stadium pour le coup d’envoi de la rencontre. Dès la fin du match, Thomas Thouroude et Margot Dumont du “Qatar Night Show” analysent les résultats de cette journée de tournoi.

Coupe du Monde Argentine - Australie en direct : les enjeux

Pour leur première rencontre en Coupe du Monde, les deux sélections nationales vont s’affronter pour obtenir une place en quart de finale. L’Albiceleste a réalisé un bon parcours avec deux victoires contre le Mexique (2-0), puis la Pologne (0-2). Lionel Messi a su donner l’impulsion à plusieurs reprises et changer le cours du jeu. Ainsi, les Argentins finissent premiers de leur groupe avec 6 points, devant la Pologne.

Ce samedi soir, c’est l’Australie qui s’oppose à l’Argentine à l’occasion des huitièmes de finale. Les Socceroos ont débuté la compétition par une défaite contre la France (4-1), avant d’enchaîner avec deux victoires coup sur coup. Les joueurs de Graham Arnold vont donc tout faire pour continuer sur cette lancée et obtenir une place pour les quarts, pour la première fois de leur histoire.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

En ce moment, RMC Sport vous permet de regarder en direct 100 % des matchs de la Coupe du Monde via son offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS, avec engagement douze mois, au prix de 29 euros par mois au lieu de 34 euros. Dès l’inscription, vous retrouvez tous les programmes des chaînes beIN SPORTS sur l’écran de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.